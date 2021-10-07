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ОБЩЕСТВО

В этом эпидсезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа, первые поступления уже в аптеках – Минздрав

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Для формирования иммунитета после прививки от гриппа нужно примерно две недели, сообщили в Минздраве
Для формирования иммунитета после прививки от гриппа нужно примерно две недели, сообщили в Минздраве
Фото: depositphotos.com

В Украине в этом сезоне будут использоваться три вакцины от гриппа. Об этом сообщают Гослекслужба и Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Это будут:

  • "Ваксигрип Тетра" (Франция) – 850 тыс. доз;
  • "Инфлувак Тетра (Нидерланды) – 200 тыс. доз;
  • ДжиСи Флю Квадривалент (Корея) – 200 тыс. доз.

В ЦОЗ отметили, что первые партии французской и нидерландской вакцин уже поступили в сеть аптек.

Агентство УНН выяснило, что в некоторых аптеках и частных клиниках уже есть в наличии и корейская вакцина. В аптеке ее можно купить по 256 грн за дозу.

В клинике, куда обратились журналисты, сказали, что вакцина будет стоить 550 грн, и 500 грн – консультация врача перед вакцинацией. Французская вакцина "Ваксигрип", как сообщили в другой клинике, должна появиться приблизительно в конце октября и будет стоить 700 грн (вместе с консультацией врача). 

В Центре общественного здоровья отметили, что вакцинироваться лучше до начала циркуляции вирусов гриппа (сентябрь – ноябрь), чтобы сформировался иммунитет и было достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели.

"Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки гриппа. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", – подчеркнули в ЦОЗ. 


Контекст:

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассчитывает, что медиков смогут привить от гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи. В этом году в аптеки, по его данным, планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом. 

Кабмин Украины в сентябре намеревался выделить $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска.

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.

В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек

Теги: грипп, вакцинация, Гослекслужба, Минздрав, вакцина, прививки, иммунитет
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