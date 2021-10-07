В этом эпидсезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа, первые поступления уже в аптеках – Минздрав

Для формирования иммунитета после прививки от гриппа нужно примерно две недели, сообщили в Минздраве Фото: depositphotos.com

Это будут:

"Ваксигрип Тетра" (Франция) – 850 тыс. доз;

"Инфлувак Тетра (Нидерланды) – 200 тыс. доз;

ДжиСи Флю Квадривалент (Корея) – 200 тыс. доз.

В ЦОЗ отметили, что первые партии французской и нидерландской вакцин уже поступили в сеть аптек.

Агентство УНН выяснило, что в некоторых аптеках и частных клиниках уже есть в наличии и корейская вакцина. В аптеке ее можно купить по 256 грн за дозу.

В клинике, куда обратились журналисты, сказали, что вакцина будет стоить 550 грн, и 500 грн – консультация врача перед вакцинацией. Французская вакцина "Ваксигрип", как сообщили в другой клинике, должна появиться приблизительно в конце октября и будет стоить 700 грн (вместе с консультацией врача).

В Центре общественного здоровья отметили, что вакцинироваться лучше до начала циркуляции вирусов гриппа (сентябрь – ноябрь), чтобы сформировался иммунитет и было достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели.

"Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки гриппа. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу", – подчеркнули в ЦОЗ.



