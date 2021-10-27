За месяц Нацполиция Украины составила 40,5 тыс. админпротоколов за отстутствие масок

За нарушение правил карантина они будут оштрафованы на сумму от 170 грн до 255 грн.

"Использование масок – правило, которое должны соблюдать все, кто находится в общественных местах, больших скоплениях людей, транспорте, болеет или находится вместе с больными. Таким образом вы беспокоитесь не только о себе, но и о людях рядом", – подчеркнули в посте.

В Минздраве напомнили, что маски должны носить все граждане, в том числе вакцинированные от COVID-19.