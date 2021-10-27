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Суточная заболеваемость COVID-19 может вырасти до 29 тыс. – НАН Украины

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За последние две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине выросло в 1,5 раза
За последние две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине выросло в 1,5 раза
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

За последние две недели количество новых случаев COVID-19 в Украине выросло в 1,5 раза. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине от Национальной академии наук на 27 октября – 9 ноября.

Количество положительных результатов ПЦР-тестов выросло в 1,7 раза, а новых госпитализаций – в 1,47.

"Смертность выросла почти вдвое и превысила максимумы весенней волны на 25%. На этой неделе уже обновлен рекорд смертности и ожидается обновление рекордов ежедневных выявлений. Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению темпов распространения, рост будет продолжаться еще не менее 1–2 недель даже при сохранении этой тенденции", – отметили ученые.

Среднее количество новых случаев короонавирусной инфекции увеличилось до 20 411 в сутки, средний показатель летальных исходов – 513 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Среднее количество новых случаев будет равно 22 960–24 625  в течение недели 27 октября – 2 ноября  и 24 242–28 929 – в течение недели 3–9 ноября", – спрогнозировали в НАН.

По информации ученых, летальность от заболевания находилась в диапазоне от 2,7 до 2,9%. При этом смертность от COVID-19 в больницах выросла в 1,5 раза по сравнению с летом и достигла максимума за все время наблюдений – 18%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 65,6 тыс. пациентов с COVID-19 умерли (за последние сутки – 692). Сутками ранее в стране зарегистрировали рекордные 734 смерти среди инфицированных.

Теги: Украина, эпидемия, ученые, НАНУ, смертность, прогноз, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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