Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов

"На первом фото мой родной отец держит на руках меня и моего крестного брата Антона. На втором фото мой крестный папа Валера держит нас с Антоном. Между этими фото разница в одну минуту. И сделаны они в 1986 году. Тогда же, в 1986-м, не стало моего отца, а два дня назад, спустя 35 лет после этой фотографии, не стало моего крестного", – написал он.

Телеведущий отмечает, что его крестный был лучшим другом его отца.

"Я очень любил тебя. И буду любить. Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19. Да, он был не привит, не потому, что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но...Поэтому антиваксеры идут в жопу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", – подчеркнул Анатолич.