Анатолич рассказал о смерти крестного из-за COVID-19 и жестко высказался в сторону антивакцинаторов

"На первом фото мой родной отец держит на руках меня и моего крестного брата Антона. На втором фото мой крестный папа Валера держит нас с Антоном. Между этими фото разница в одну минуту. И сделаны они в 1986 году. Тогда же, в 1986-м, не стало моего отца, а два дня назад, спустя 35 лет после этой фотографии, не стало моего крестного", – написал он.
Телеведущий отмечает, что его крестный был лучшим другом его отца.
"Я очень любил тебя. И буду любить. Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19. Да, он был не привит, не потому, что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но...Поэтому антиваксеры идут в жопу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", – подчеркнул Анатолич.
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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, из них 17 тыс. – за последние сутки.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.