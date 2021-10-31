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Вакцинация от COVID-19 в Украине. Инфекционист Голубовская призвала "оставаться людьми"

Голубовская: Никто не знает, что будет завтра с каждым из нас
Голубовская: Никто не знает, что будет завтра с каждым из нас
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская объяснила "моральной пропастью" предложение медиков не лечить пациентов, которые не привиты от коронавирусной инфекции. Свою позицию она объяснила 30 октября в Facebook.

"До какой моральной пропасти мы дошли, если врачи вполне серьезно в телевизоре поднимают вопрос о неоказании медицинской помощи невакцинированным людям. Что это? Безграмотность или желание кому-то понравиться?", – написала Голубовская.

Кто из медиков имеется в виду, инфекционист не уточнила.

"Вы подумали о том, как это читать и слушать тем пациентам, которые сейчас тяжело болеют. От врачей! Не выдерживает никакой критики манипулятивная "аргументация" адептов этого бреда, ибо болеют и умирают, к сожалению, во всем мире все – и вакцинированные, и невакцинированные. Только последние умирают чаще, если им более 50 лет. И, по мере роста вакцинированных лиц, в реанимациях у нас будут лежать 98% вакцинированных людей. Как в странах с высоким уровнем вакцинации", – заявила она.

Голубовская считает, что вакцинальная кампания в Украине была организована неправильно с самого начала.

"Запугать людей, не определить противопоказания, не выдавать переболевшим сертификаты, не акцентировать внимание на группах риска, а перевакцинировать в условиях дефицита вакцин реконвалесцентов, молодых людей – все это непонятное броуновское движение, не имеющее отношение к ожидаемому результату, а именно – снижения заболеваемости в группах риска. А сейчас, войдя в красную зону, начать угрожать, пугать, сгонять, не пускать на работу (в том числе только что переболевших), в транспорт, создать ажиотаж, толпы народа на вакцинацию без противоэпидемического режима (в красной зоне!) – все это приведет к взрывному росту заболеваемости в ближайшее время. И остановить этот снежный ком уже не получится", – объснила она.

Она обратилась "к пациентам и докторам".

"Не надейтесь ни на что и помните, что вовремя начатое лечение, в ранний период болезни в ряде случаев спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение и/или облегчает симптомы болезни. Это единственное, о чем сейчас надо помнить. Вакцинируйтесь, кто не успел", – написала инфекционист.

Она призвала пожилых людей после прививки от COVID-19 "ограничить контакты, особенно с детьми, молодыми людьми, избегать людных мест", а при первых симптомах болезни – немедленно обращаться к врачу.

"Почему только пожилым? Потому что всем не получится, надо работать. Особенно медработникам. И да, давайте оставаться людьми. Ибо никто не знает, что будет завтра с каждым из нас. Мне стыдно за тех людей, особенно коллег, которые, стремясь быть в тренде или по каким-то другим причинам, опускаются до подобных заявлений. Можно понимать или не понимать глубоко проблему, но призывы, по сути, к убийству, разделение своих соотечественников на более правильных и менее правильных – не допустимо в любом случае", – считает Голубовская.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1992546290905615

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Полностью привиты от коронавируса почти 7,4 млн украинцев, кампания по вакцинации от COVID-19 началась в стране в феврале.

Теги: медицина, эпидемия, вакцинация, молодежь, лечение, украинцы, медики, болезнь, инфекция, врачи, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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