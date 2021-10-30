"Пойду поработаю". Аваков сообщил о выздоровлении от COVID-19

"Всем, кто переживал, – спасибо! Сегодня получил отрицательный тест ПЦР. В понедельник пойду поработаю", – написал он в комментариях к своему посту о том, что его недруги "не дождутся".

Скриншот: Arsen Avakov

О том, что Аваков инфицировался коронавирусом, стало известно 22 октября.