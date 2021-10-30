Бульвар Шоубиз
 
30 октября, 2021
 
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"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19

Каминская объяснила, что гуляет по улице, соблюдая дистанцию, и носит маску
Каминская объяснила, что гуляет по улице, соблюдая дистанцию, и носит маску
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская, которая заболела COVID-19, 30 октября в Instagram ответила на обвинения в безответственном поведении в связи с болезнью.

По словам певицы, после того, как она публично рассказала о болезни, ее стали обвинять в том, что она подвергает опасности своих соседей. Это связано с тем, что певица после заражения не отправилась на карантин, а гуляла улицей.

"Следуя рекомендациям лечащих врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК в котором проживаю. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей. Вы серьезно? Прежде чем высказывать свои недоумозаключения на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению", – возмутилась Каминская.

По мнению певицы, таким поведением люди отбивают у "нормальных, социально ответственных людей" всяческое желание честно информировать окружающих о своем заболевании.

В комментариях к посту певицу продолжали упрекать в безответственности. В частности, подписчики упомянули, что Каминская, будучи больной, приводила своих детей на детскую площадку.

"Во-первых, дети сдали ПЦР и он отрицательный. Во-вторых, я была в маске и это было днем и количество отдыхающих было 2,5 калеки. И чем детская площадка отличается от взрослой? Она находится у вас дома? Не перекладывайте ответственность на других", – ответила на претензию Каминская.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, из них 26 тыс. – за последние сутки.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Теги: НеАнгелы, Слава Каминская, пандемия, коронавирус
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