"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным

"За 37 лет по-настоящему я любила троих мужчин. Первая любовь пришла внезапно в 18 лет. Эти чувства никогда не исчезнут из памяти, хотя этого человека уже нет в живых. После я очень любила отца своих детей и до сих пор люблю его, потому что именно этот человек сделал меня матерью двух замечательных малышей! Мы могли бы утопать в обидах и обходить друг друга десятой дорогой, но какой в этом толк, если благодаря нашим чувствам на тот момент мы познали безусловную любовь наших детей. Ну и еще один – тут тайна, покрытая мраком, и история не окончена", – написала певица.
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Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.
Каминская в июне 2021 года заявила, что у нее есть отношения с мужчиной, имени которого называть не стала.