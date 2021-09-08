"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным

"За 37 лет по-настоящему я любила троих мужчин. Первая любовь пришла внезапно в 18 лет. Эти чувства никогда не исчезнут из памяти, хотя этого человека уже нет в живых. После я очень любила отца своих детей и до сих пор люблю его, потому что именно этот человек сделал меня матерью двух замечательных малышей! Мы могли бы утопать в обидах и обходить друг друга десятой дорогой, но какой в этом толк, если благодаря нашим чувствам на тот момент мы познали безусловную любовь наших детей. Ну и еще один – тут тайна, покрытая мраком, и история не окончена", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)