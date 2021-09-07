Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру

Каминская: Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю Фото: babaslavka / Instagram

"Я себе продюсер, я себе спонсор, я – певица. Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю", – заявила артистка.

По словам Каминской, самым сложным для нее после начала сольной карьеры является коммуникация с людьми.

"Настолько разные люди. То, чем я раньше не занималась, теперь приходится делать. Раньше тебе дали – спела, пришла на студию – записала. А теперь нужно думать – подходит или не подходит", – отметила Каминская.