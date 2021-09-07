Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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Каминская рассказала, кто продюсирует и спонсирует ее сольную карьеру

Каминская: Я самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю
Каминская: Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю
Фото: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", а сейчас сольная певица Слава Каминская в эфире программы "Зірковий шлях", которая 7 сентября вышла на канале "Украина", заявила, что сама исполняет обязанности продюсера.

"Я себе продюсер, я себе спонсор, я – певица. Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю", – заявила артистка.

По словам Каминской, самым сложным для нее после начала сольной карьеры является коммуникация с людьми.

"Настолько разные люди. То, чем я раньше не занималась, теперь приходится делать. Раньше тебе дали – спела, пришла на студию – записала. А теперь нужно думать – подходит или не подходит", – отметила Каминская.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Теги: карьера, неАнгелы, Слава Каминская, певица
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