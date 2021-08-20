"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике

"Просто захотелось выложить свою жопу, спасибо фотошопу. Ничего личного", – подписала фото звезда.

"Жопа – как орех, так и просится на грех", – прокомментировали фото поклонники певицы.

"Залюбуешься", – написали фолловеры.

"Давайте уже половые органы выставлять – у кого красивее розочка", – не оценили желание певицы показать ягодицы пользователи сети.

"Розочка? Это ж кто вам ее туда засунул?" – отреагировала Каминская на критику.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.