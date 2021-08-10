"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем

"Картина "Котики и мать" сделана папой, Эдгаром Каминским", – написала она.

"Так красиво может фотографировать только папа", – прокомментировала подписчица tanya_kleyner.

Контекст:

Слава Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.