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17 августа, 2021
 
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"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы

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Каминская засветила формы
Каминская засветила формы
Фото: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", 37-летняя Слава Каминская 16 августа в Instagram опубликовала снимок в купальнике.

"Под этой фоткой жду ваших "цукатов", – написала она.

Певица позировала, повернувшись к объективу боком и засветив голую грудь в открытом декольте купальника. Одной рукой она держалась за дерево, а вторую расположила на ягодицах.

"Сексуальная", – отметил подписчик kirill_nesterov_00.

"Гром-баба", – написала tanya_skyyy.

"Хороша, чертовка", – отметила efremenkoira.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Теги: неАнгелы, купальник, Слава Каминская, певица, грудь, декольте, ягодицы
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