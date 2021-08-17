"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже

"Спасатели Малибу", – написала она.
Королева и ее сын позировали в костюмах для серфинга.
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"Усы девственника пусть побреет. Это ужас. В Америке особенно", – отметил подписчик ga_ga_rin.
"Такое потрясающее единение с сыном!" – отметила uxnata.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.