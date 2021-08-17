"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже

Королева родила сына Архипа в 2002 году Фото: koroleva__star / Instagram

"Спасатели Малибу", – написала она.

Королева и ее сын позировали в костюмах для серфинга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Усы девственника пусть побреет. Это ужас. В Америке особенно", – отметил подписчик ga_ga_rin.

"Такое потрясающее единение с сыном!" – отметила uxnata.