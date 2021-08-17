"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом

Спирс: Я женщина. Красивая чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Фото: britneyspears / Instagram

Она объяснила, что хочет раздеваться, чтобы почувствовать легкость.

"Держу пари, вам интересно, почему я обнажила свое тело сейчас... Ну, это потому, что я родилась в этом мире обнаженной, и я честно чувствую, что тяжесть этого была на моих плечах, и это заставило меня посмотреть на себя таким образом! Я хотела видеть себя более легкой, голой, такой, какой я родилась", – призналась она.

Спирс добавила, что с точки зрения психологии обнажение свидетельствует о том, что боль, слезы и тяжелое бремя – не естественно для нее.

"Я женщина. Красивая чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленной", – написала она.

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