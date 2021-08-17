Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом

Спирс: Я женщина. Красивая чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде!
Спирс: Я женщина. Красивая чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! 
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 17 августа опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала топлес и в маленьких белых плавках.

Она объяснила, что хочет раздеваться, чтобы почувствовать легкость.

"Держу пари, вам интересно, почему я обнажила свое тело сейчас... Ну, это потому, что я родилась в этом мире обнаженной, и я честно чувствую, что тяжесть этого была на моих плечах, и это заставило меня посмотреть на себя таким образом! Я хотела видеть себя более легкой, голой, такой, какой я родилась", – призналась она.

Спирс добавила, что с точки зрения психологии обнажение свидетельствует о том, что боль, слезы и тяжелое бремя – не естественно для нее.

"Я женщина. Красивая чуткая женщина, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде! Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе нужно быть просветленной", – написала она.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

Американские издания TMZ и Variety 12 августа заявили, что отец Спирс готов отказаться от опекунства над ней, которое касалось вопросов личных и финансовых дел артистки, а также ее лечения, безопасности и карьеры.

Теги: Бритни Спирс, женщины, певица, топлес, грудь, плавки
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