Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Свободу Бритни!" Суд оставил Спирс под опекой отца, поклонники певицы протестуют

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39-летняя Бритни Спирс находится под полной опекой своего отца с 2008 года
39-летняя Бритни Спирс находится под полной опекой своего отца с 2008 года
Фото: britneyspears / Instagram

В среду, 30 июня, суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил иск американской певицы Бритни Спирс и отказался отстранить ее отца от опекунства и контроля над ее финансами, сообщила The Guardian.

Таким образом за 69-летнис Джеймсом Спирсом остается право, по сути, распоряжаться и жизнью 39-летней дочери, и ее состоянием, которое оценивается в $60 млн.

Спирс в своем исковом заявлении настаивала, чтобы ее единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается ее финансами. Суд отклонил это требование.

Во время заседания возле здания суда собрались поклонники певицы. Они облачились в ярко розовый цвет – фирменный цвет Спирс – и выкрикивали лозунги "Свободу Бритни!". Артистка обратилась к митингующим по телефону, который поставили на громкую связь.

"Я не должна быть под опекой! Я заслуживаю право на свою собственную жизнь!" – заявила Спирс под аплодисменты митингующих.

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Протесты поклонников Спирс под судом в Лос-Анджелесе. Скриншот: theguardian.com

Контекст:

В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной. С этого же года Спирс живет под опекой своего отца Джеймса Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

В начале февраля 2021 года накануне очередного судебного заседания сервис Hulu и издание The New York Times презентовали документальный фильм, снятый по материалам редакции о жизни певицы, которые были опубликованы за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

11 февраля судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение, что компания Bessemer Trust остается в статусе опекуна Спирс вместе с ее отцом.

В марте 2021 года певица спустя полтора месяца после премьеры раскритиковала фильм Framing Britney Spears о ее жизни под опекой отца. Поклонники артистки не исключили, что текст был написан и опубликован в ее блоге кем-то другим, так как бойфренд Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари после просмотра этой картины публично назвал отца певицы "полным придурком", а ее коллеги по шоу-бизнесу высказались в ее поддержку.

22 июня The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. В своей 24-минутной речи она заявила, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.

Артистку публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.

Теги: скандал, Бритни Спирс, певица, суд, отец
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