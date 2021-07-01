"Свободу Бритни!" Суд оставил Спирс под опекой отца, поклонники певицы протестуют

39-летняя Бритни Спирс находится под полной опекой своего отца с 2008 года Фото: britneyspears / Instagram

Таким образом за 69-летнис Джеймсом Спирсом остается право, по сути, распоряжаться и жизнью 39-летней дочери, и ее состоянием, которое оценивается в $60 млн.

Спирс в своем исковом заявлении настаивала, чтобы ее единственным опекуном назначили частную фирму Bessemer Trust, которая вместе с отцом певицы распоряжается ее финансами. Суд отклонил это требование.

Во время заседания возле здания суда собрались поклонники певицы. Они облачились в ярко розовый цвет – фирменный цвет Спирс – и выкрикивали лозунги "Свободу Бритни!". Артистка обратилась к митингующим по телефону, который поставили на громкую связь.

"Я не должна быть под опекой! Я заслуживаю право на свою собственную жизнь!" – заявила Спирс под аплодисменты митингующих.