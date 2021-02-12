Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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Суд отказал отцу Спирс в праве быть ее единственным опекуном

Новые слушания по делу об опеке над американской певицей Бритни Спирс состоятся в марте и апреле 2021 года.

Спирс находится под опекой отца с 2008 года
Спирс находится под опекой отца с 2008 года
Фото: ЕРА

11 февраля судя Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение о том, что компания Bessemer Trust остается в статусе опекуна американской певицы Бритни Спирс вместе с ее отцом Джейми Спирсом. Об этом сообщает таблоид People.

Таким образом судья отклонила ходатайство отца певицы о намерении быть единственным опекуном дочери, а также отказала артистке в удовлетворении ее требования лишить Джейми Спирса статуса ее опекуна.

Издание Variety сообщает, что во время судебного заседания под стенами суда присутствовали активисты с плакатами, на которых был нанесен хештег #FreeBritney.

https://www.facebook.com/Variety/posts/10157842908742197

Дополнительные слушания по делу об опеке певицы запланированы на 17 марта и 27 апреля. 

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. 

В декабре 2020 года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

В начале февраля, накануне очередного судебного заседания, сервис Hulu и издание The New York Times презентовали документальный фильм, снятый по материалам редакции о жизни певицы, которые были опубликованы за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте, как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

Спустя несколько дней после выхода фильма бойфренд певицы, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари назвал ее отца придурком, который вмешивается в их жизнь.

Адвокат экс-супруга Спирс Кевина Федерлайна, комментируя фильм, заявил, что тот не намерен вмешиваться в жизнь бывшей жены, и единственное, что его интересует, – это безопасность их сыновей, которые проживают с ним.

Сама Спирс после выхода картины опубликовала в Instagram архивную видеозапись одного из своих выступлений, подчеркнув, что реальная жизнь человека отличается от представлений других людей. 

Документальный фильм также вызвала резонанс в американском шоу-бизнесе – в поддержку артистки в социальных сетях выступили известные медийные личности, указывая в своих заявлениях хештег #FreeBritney.

Теги: США, скандал, Бритни Спирс, певица
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