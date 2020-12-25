Спирс встретилась с сыновьями – СМИ

Американская певица Бритни Спирс перед Рождеством смогла увидеться со своими сыновьями – 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом, пишет TMZ.

Американская певица Бритни Спирс встретилась с сыновьями: 15-летним Шоном и 14-летним Джейденом, проживающими со своим отцом – хореографом Кевином Федерлайном. Об этом 24 декабря сообщает таблоид TMZ, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников.

Певица провела несколько часов со своими детьми 21-го и 22 декабря, обменявшись с ними подарками. Источник не уточнил, что именно вручила детям певица.

Совместный снимок певицы с сыновьями был сделан в 2013 году. Фото: ЕРА



После встречи с сыновьями 24 декабря в Instagram Спирс разместила фото из сети с изображением Санта Клауса, на коленях у которого сидят двое напуганных детей.

"Почему в детстве Санта кажется таким страшным?" – подписала она фото.

"Бритни, где твои дети? Ты в порядке?" – отреагировали на публикацию поклонники певицы.

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Шон (2005) и Джейден (2006) – сыновья Спирс и Федерлайна. Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ.