Спирс записала композицию Matches с Backstreet Boys. Аудио
Американская певица Бритни Спирс 11 декабря на своем канале в YouTube презентовала трек Matches из своего альбома Glory (2016), который записала совместно с американской группой Backstreet Boys. "Нас просили об этом дуэте последние 20 лет и сегодня этот день настал", – прокомментировали премьеру клипа участники коллектива на своей странице в Instagram. Спирс в своем микроблоге отметила, что чувствует себя счастливой в день презентации. Совместная композиция вошла в deluxe версию альбома Glory.
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