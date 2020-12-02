"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов

Подписчики американской певицы Бритни Спирс комментируют ее снимки с фитнес-тренером Сэмом Ашгари.

Спирс: С днем рождения меня Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс разместила на своей странице в Instagram снимки, на которых запечатлена вместе с бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари.

"С днем рождения меня", – написала Спирс 2 декабря.

На первом снимке Ашгари держит руку возле шеи певицы, на втором – целует ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Подписчики прокомментировали первый снимок.

"Его руки меня беспокоят", – призналась maryhughes15.

"Его позиция агрессивна", – заявила lisa984.

"Рука вокруг твоей шеи. Это ужасно", – отметила caitlinmilligan.

2 декабря 2020 года Бритни Спирс исполняется 39 лет.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.