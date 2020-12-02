"Рука вокруг шеи", "Его позиция агрессивна". Фото Спирс с бойфрендом взволновало ее фанов

Американская певица Бритни Спирс разместила на своей странице в Instagram снимки, на которых запечатлена вместе с бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари.
"С днем рождения меня", – написала Спирс 2 декабря.
На первом снимке Ашгари держит руку возле шеи певицы, на втором – целует ее.
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Подписчики прокомментировали первый снимок.
"Его руки меня беспокоят", – призналась maryhughes15.
"Его позиция агрессивна", – заявила lisa984.
"Рука вокруг твоей шеи. Это ужасно", – отметила caitlinmilligan.
2 декабря 2020 года Бритни Спирс исполняется 39 лет.
О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.
Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.