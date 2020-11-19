Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
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Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду

Американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом Сэмом Ашгари спустя неделю после того, как суд отказался лишить отца артистки Джейми Спирса статуса ее опекуна.

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Спирс: Здесь только магия
Спирс: Здесь только магия
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 18 ноября в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее прыжок с обрыва в море.

"Здесь только магия", – подписала она ролик.

На видео она запечатлена со спины вместе со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Ашгари. Певица прыгнула в воду одетой – в шортах и футболке. Следом за ней в море спрыгнул Ашгари.

Ранее Спирс сообщила подписчикам, что отправилась с Ашгари на отдых. Она не уточнила, где проводит отпуск.

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс

10 ноября 2020 года Высший суд Лос-Анджелеса отклонил исковое заявление артистки, в котором она требовала лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. 

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году, после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

Теги: Бритни Спирс, певица, отдых, Сэм Ашгари
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