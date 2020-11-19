Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду

Американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых вместе со своим бойфрендом Сэмом Ашгари спустя неделю после того, как суд отказался лишить отца артистки Джейми Спирса статуса ее опекуна.

Американская певица Бритни Спирс 18 ноября в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее прыжок с обрыва в море.

"Здесь только магия", – подписала она ролик.

На видео она запечатлена со спины вместе со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Ашгари. Певица прыгнула в воду одетой – в шортах и футболке. Следом за ней в море спрыгнул Ашгари.

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Ранее Спирс сообщила подписчикам, что отправилась с Ашгари на отдых. Она не уточнила, где проводит отпуск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

10 ноября 2020 года Высший суд Лос-Анджелеса отклонил исковое заявление артистки, в котором она требовала лишить ее отца Джейми Спирса статуса опекуна.

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году, после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.