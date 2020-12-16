Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки

По словам отца американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирса, его дочь нуждается в особенной опеке.

Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирс 15 декабря в комментарии телеканалу CNN заявил, что не общался с дочерью с августа 2020 года.

По словам Джейми Спирса, их последний разговор с дочерью состоялся до того, как ее адвокат озвучил в суде требование от ее имени отстранить его от опекунства якобы потому, что она боится своего отца.

Комментируя это заявление, Джейми Спирс подчеркнул, что всегда любил и продолжает любить свою дочь, а также будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели".

При этом он назвал свою дочь "человеком, который нуждается в особой защите".

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.