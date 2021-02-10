Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
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Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца

11 февраля состоится очередное судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении статуса опекуна американской певицы Бритни Спирс для ее отца Джейми Спирса. Накануне сервис Hulu и издание The New York Times презентовали совместный документальный проект о жизни певицы, в котором ее отец представлен в негативном контексте, как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

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С 2008 года опекуном Спирс является ее отец
С 2008 года опекуном Спирс является ее отец
Фото: britneyspears / Instagram

Премьера документального фильма Framing Britney Spears, посвященного карьере Бритни Спирс и ее взаимоотношениям с отцом Джейми Спирсом, получившим статус опекуна 13 лет назад, стала поводом для публичного обсуждения судьбы артистки, в котором, кроме ее поклонников, приняли участие звезды американского шоу-бизнеса.

Издание "ГОРДОН" собрало реакции знаменитостей, а также комментарии нынешнего бойфренда певицы, фитнес-тренера Сэма Ашгари и экс-супруга, отца их детей Кевина Фдерлайна.

Фильм является совместным проектом сервиса Hulu и издания The New York Times. Он снят по материалам редакции о жизни певицы, опубликованным за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте, как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

Картина вышла накануне очередного судебного заседания, на котором будет решаться вопрос продления опеки Спирса над дочерью, сообщает таблоид Page Six. Оно состоится 11 февраля.

ВИДЕО
Видео: Britney Online / YouTube

Спустя несколько дней после выхода фильма бойфренд певицы Ашгари назвал ее отца придурком, который вмешивается в их жизнь.

Адвокат Федерлайна в комментарии, который 9 февраля опубликован на сайте TMZ, заявил, что тот не намерен вмешиваться в жизнь экс-супруги и единственное, что его интересует, – это безопасность их сыновей, которые проживают с ним.

Сама Спирс после выхода картины опубликовала в Instagram архивную видеозапись своего выступления, подчеркнув, что реальная жизнь человека отличается от представлений других людей.

Свою поддержку певице публично выразила американская актриса Вупи Голдберг.

Американская комедийная актриса и певица Сандра Бернхард разместила на своей странице в Twitter публикацию, в которой также поддержала Спирс с помощью хештега FreeBritney, который набирает популярность.

Не остался в стороне и популярный американский ведущий Энди Коэн, анонсировав интервью с создателями фильма о Спирс. Публикацию он отметил с помощью того же хештега.

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. 

В декабре 2020 года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

Теги: скандал, Бритни Спирс, Вупи Голдберг, Сэм Ашгари
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