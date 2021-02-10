Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
Новости

"Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения

Бойфренд американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари заявил, что отец и опекун его избранницы Джейми Спирс постоянно и во всем им препятствует.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
О романе Спирс и Ашгари стало известно в 2016 году
О романе Спирс и Ашгари стало известно в 2016 году
Фото: samasghari / Instagram

Бойфренд американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари 9 февраля опубликовал в Instagram Stories заявление, в котором сообщил, что не испытывает уважения к отцу своей возлюбленной Джейми Спирсу.

"Важно, чтобы люди понимали, – у меня ноль уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно во всем препятствует. Мне кажется, Джейми – полный придурок. Не буду вдаваться в детали, так как всегда уважал наше право на частную жизнь. Но в то же время я приехал в эту страну, чтобы иметь возможность выражать свое мнение", – завил он. 

Скриншот: samasghari / Instagram
Скриншот: samasghari / Instagram

Его заявление последовало после недавней премьеры документального фильма от издания New York Times под названием Framing Britney Spears, посвященного карьере певице и ее взаимоотношениям с отцом, получившим статус опекуна 13 лет назад.

В частности, в фильме обсуждается версия поклонников, предполагающих, что певица находится под опекой отца против своей воли. Полная версия фильма размещена на платформе Hulu.

ВИДЕО
Видео: Britney Online / YouTube

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном. 

В декабре 2020 года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс

Издание Harpers Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men's Health сообщает, что он родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

Теги: скандал, Бритни Спирс, семья, Сэм Ашгари
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять
  Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять
Алеся БАЦМАН
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Елена КРАВЧЕНКО
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Витвицкая призналась, что больше года пыталась спасти свой брак
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Что подарить мужчине в День святого Валентина
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
"Атлантида" Васяновича не попала в короткий список "Оскара"
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
"Буду откровенен, люблю пожрать". Судья "МастерШеф" Ярославский заявил, что никак не может вернуться к прежнему весу
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
Лопес заявила, что во время изоляции им с женихом Родригесом понадобилась помощь психолога
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"После занятий крепатура такая, будто два часа в спортзале работала". Витвицкая ради похудения занялась боксом
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS