  "Джейми – полный придурок". Бойфренд Спирс обвинил ее отца в попытке контролировать их отношения

Бойфренд американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари заявил, что отец и опекун его избранницы Джейми Спирс постоянно и во всем им препятствует.

О романе Спирс и Ашгари стало известно в 2016 году Фото: samasghari / Instagram

Бойфренд американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари 9 февраля опубликовал в Instagram Stories заявление, в котором сообщил, что не испытывает уважения к отцу своей возлюбленной Джейми Спирсу.

"Важно, чтобы люди понимали, – у меня ноль уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно во всем препятствует. Мне кажется, Джейми – полный придурок. Не буду вдаваться в детали, так как всегда уважал наше право на частную жизнь. Но в то же время я приехал в эту страну, чтобы иметь возможность выражать свое мнение", – завил он.

Скриншот: samasghari / Instagram

Его заявление последовало после недавней премьеры документального фильма от издания New York Times под названием Framing Britney Spears, посвященного карьере певице и ее взаимоотношениям с отцом, получившим статус опекуна 13 лет назад.

В частности, в фильме обсуждается версия поклонников, предполагающих, что певица находится под опекой отца против своей воли. Полная версия фильма размещена на платформе Hulu.



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Видео: Britney Online / YouTube

Джейми Спирс был назначен опекуном дочери в 2008 году после того, как она спустя два года после развода с американским рэпером Кевином Федерлайном лишилась права опеки над своими двумя сыновьями – Шоном Престоном (2005) и Джейденом Джеймсом (2006), оказавшись на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В декабре 2020 года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того, как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harpers Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men's Health сообщает, что он родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).