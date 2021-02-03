Американская полиция арестовала бывшего мужа Спирс за вождение в нетрезвом виде и хранение наркотиков

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер, в браке с которым артистка прожила 55 часов, отказался в момент ареста сдавать тест на содержание алкоголя в крови, тем самым нарушив закон.

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс Джейсон Александер 26 января был арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение запрещенных веществ. Об этом 2 февраля сообщил таблоид Page Six со ссылкой на информацию, полученную в полицейском департаменте Нэшвилла (Теннесси).

Отмечается, что Александер отказался сдавать тест на содержание алкоголя в крови, тем самым нарушив закон штата Теннесси. Экс-супруга певицы отпустили под залог $2,5 тыс. (около 70 тыс. грн) в день ареста.

Судебное заседание по его делу назначено на 30 апреля.

Спирс и Александер поженились в 2004 году в Лас-Вегасе. Они пробыли в браке 55 часов. По информации Page Six, в момент регистрации брака пара находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.