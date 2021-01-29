"Так странно", "Какой смысл в этих видео?". Спирс станцевала под Билли Айлиш

38-летняя американская певица Бритни Спирс записала видео с использованием композиции ilomil своей коллеги Билли Айлиш.

38-летняя американская певица Бритни Спирс обнародовала в Instagram ролик, в котором станцевала дома перед камерой. Она предстала в коротких клетчатых шортах и черном топе.

Спирс в ролике использовала трек американской певицы Билли Айлиш ilomilo.

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"Так странно", – отметила подписчица Спирс sk_metfan.

"Какой смысл в этих видео, где она танцует, будто она спала несколько дней и только что проснулась? Они пугают меня, потому что, очевидно, Бритни что-то переживает", – заявила rumneyangel1980.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми".