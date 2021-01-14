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14 января, 2021
 
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"Он для меня – весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом

Американская певица Бритни Спирс и ее возлюбленный, фитнес-тренер Сэм Ашгари позировали на пляже в масках.

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Спирс: Будьте в безопасности!
Спирс: Будьте в безопасности!
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 5 января разместила в Instagram совместное фото со своим бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Ашгари. На фото они запечатлены сидящими лицами друг к другу, Спирс забросила ноги на возлюбленного и откинула голову назад.

"Я люблю отдыхать с Сэмом Ашгари. Он для меня – весь мир!" – написала она.

На снимке пара запечатлена в медицинских масках.

"Будьте в безопасности!" – призвала певица.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов. Она является обладательницей премии "Грэмми". 

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс

Певица была замужем дважды. Ее первым мужем был Джейсон Александр, вторым – Кевин Федерлайн. В браке с последним Спирс родила двоих сыновей.

Теги: Бритни Спирс, певица, фото, Сэм Ашгари
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