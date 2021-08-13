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"Это крупная победа и шаг к справедливости". Отец Бритни Спирс откажется от опеки над певицей

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Последние несколько лет Бритни Спирс отстаивала в суде свое право распоряжаться без отца собственной жизнью и делами
Последние несколько лет Бритни Спирс отстаивала в суде свое право распоряжаться без отца собственной жизнью и делами
Фото: britneyspears / Instagram

Джейми Спирс, отец американской певицы Бритни Спирс, готов отказаться от опекунства над ней, которое длилось почти 13 лет и касалось вопросов личных и финансовых дел артистки, а также ее лечения, безопасности и карьеры.

Об этом со ссылкой на документы, которые готовятся для подачи в суд, сообщили сразу два издания – TMZ и Variety.

"Несмотря на то что мистер Спирс является постоянной целью неоправданных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за опекунство будет в ее интересах", — говорится в документе, который цитирует TMZ.

В статье подчеркивается, что Джейми Спирс готов сотрудничать и с судом, и с новым опекуном дочери для передачи всех ее дел.

Информацию о том, что отец 39-летней певицы согласился отказаться от опеки над дочерью и над ее состоянием в $60 млн подтвердил и адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт, сообщило агентство Reuters.

"Это крупная победа Бритни Спирс и еще один шаг к справедливости", – цитирует адвоката певицы Variety.

Издание также приводит цитату из судебных документов отца артистки, где говорится, что "независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах".

На данный момент о реакции самой Бритни Спирс на решение ее отца ничего не известно.

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Отец певицы Джейми Спирс являлся ее опекуном с 2008 года и, по сути, контролировал все финансовые, юридические, творческие и даже личные дела певицы. Скриншот: Entertainment Tonight / YouTube

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов, в частности певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

19 июля Розенгарт заявил, что намерен действовать в деле о лишении Джейми Спирса права опеки над дочерью "быстро и агрессивно". 26 июля Розенгарт обратился в суд с ходатайством, в котором попросил передать контроль над финансами певицы профессиональному аудитору Джейсону Рубину. Издание The New York Times отмечает, что состояние Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн.

Теги: суды, документы, финансы, Бритни Спирс, адвокат, певица, суд, отец
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