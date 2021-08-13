"Это крупная победа и шаг к справедливости". Отец Бритни Спирс откажется от опеки над певицей

Последние несколько лет Бритни Спирс отстаивала в суде свое право распоряжаться без отца собственной жизнью и делами Фото: britneyspears / Instagram

Об этом со ссылкой на документы, которые готовятся для подачи в суд, сообщили сразу два издания – TMZ и Variety.

"Несмотря на то что мистер Спирс является постоянной целью неоправданных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за опекунство будет в ее интересах", — говорится в документе, который цитирует TMZ.

В статье подчеркивается, что Джейми Спирс готов сотрудничать и с судом, и с новым опекуном дочери для передачи всех ее дел.

Информацию о том, что отец 39-летней певицы согласился отказаться от опеки над дочерью и над ее состоянием в $60 млн подтвердил и адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт, сообщило агентство Reuters.

"Это крупная победа Бритни Спирс и еще один шаг к справедливости", – цитирует адвоката певицы Variety.

Издание также приводит цитату из судебных документов отца артистки, где говорится, что "независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах".

На данный момент о реакции самой Бритни Спирс на решение ее отца ничего не известно.