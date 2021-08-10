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10 августа, 2021
 
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Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания

Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца
Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца
Фото: britneyspears / Instagram

Суд Лос-Анджелеса отказался рассматривать ходатайство нового адвоката американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарта о незамедлительном лишении ее отца Джейми Спирса права контролировать недвижимость дочери. Об этом 9 августа сообщил американский телеканал NBC News.

Адвокат артистки считает, что пока ее отец управляет недвижимостью, певице "ежедневно наносится эмоциональный, психологический и финансовый вред". По мнению Розенгарта, отстранение Джейми Спирса от контроля над недвижимостью дочери "имеет решающее значение для благополучия его клиента". Розенгарт заверил, что это также позволит начать расследование того, как отец певицы использует ее деньги.

Новое заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство адвоката, назначено на 29 сентября.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов, в частности певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

19 июля Розенгарт заявил, что намерен действовать в деле о лишении Джейми Спирса права опеки над дочерью "быстро и агрессивно". 26 июля Розенгарт обратился в суд с ходатайством, в котором попросил передать контроль над финансами певицы профессиональному аудитору Джейсону Рубину. Издание The New York Times отмечает, что состояние Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн.

Теги: Бритни Спирс, певица, судья
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