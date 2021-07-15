Интересы Спирс в суде по делу о лишении ее отца права опеки над ней будет представлять новый адвокат. Он работал со Спилбергом и Пенном

Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса Фото: britneyspears / Instagram

Ранее певица из-за того, что считалась психически недееспособной, не имела этого права, и ее интересы с 2008 года представлял назначенный судом адвокат Сэмюэл Ингем.

Сейчас он и его помощник подали в отставку, а судья Бренда Пенни разрешила Спирс в качестве нового адвоката нанять Мэтью Розенгарта, бывшего федерального прокурора, который работал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.

Спирс дистанционно присутствовала во время судебного заседания – она общалась с судьей по видеосвязи. После того, как Розенгарт был назначен ее адвокатом, певица прочитала заранее написанное заявление, обвинив отца в злоупотреблении опекой. Во время выступления артистка время от времени плакала. По словам Спирс, она намерена "избавиться от отца".