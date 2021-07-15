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15 июля, 2021
 
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Интересы Спирс в суде по делу о лишении ее отца права опеки над ней будет представлять новый адвокат. Он работал со Спилбергом и Пенном

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Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса
Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс получила право самостоятельно выбрать адвоката, который будет представлять ее интересы в суде по делу о лишении ее отца Джейми Спирса права опеки над ней – такое решение принял суд Лос-Анджелеса 14 июля, сообщило издание The New York Times.

Ранее певица из-за того, что считалась психически недееспособной, не имела этого права, и ее интересы с 2008 года представлял назначенный судом адвокат Сэмюэл Ингем. 

Сейчас он и его помощник подали в отставку, а судья Бренда Пенни разрешила Спирс в качестве нового адвоката нанять Мэтью Розенгарта, бывшего федерального прокурора, который работал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.

Спирс дистанционно присутствовала во время судебного заседания – она общалась с судьей по видеосвязи. После того, как Розенгарт был назначен ее адвокатом, певица прочитала заранее написанное заявление, обвинив отца в злоупотреблении опекой. Во время выступления артистка время от времени плакала. По словам Спирс, она намерена "избавиться от отца".

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом  2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

Теги: США, Стивен Спилберг, скандал, Шон Пенн, Бритни Спирс, певица, судья
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