"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс

39-летняя Бритни Спирс выложила в соцсети свое фото топлес, часть поклонников не поверили, что на снимке именно она

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 2 млн лайков и больше 30 тыс. комментариев.

Одна часть подписчиков певицы написали "Свободу Бритни!", таким образом выражая ей поддержку в попытке в судебном порядке избавиться от юридической опеки отца.

Другая часть пользователей сети, достаточно ощутимая, усомнилась, что на снимке действительно Спирс.

"Как это может быть ее спина, если на ней нет двух тату?" – интересуется channelingchanel_.

"Где татуировка на шее?" – спрашивает audraquintin.

"Мы знаем, что это не ты", – оставила комментарий k_barron1.

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