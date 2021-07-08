"Это не Бритни!", "Где тату?" Поклонники не узнали голую Бритни Спирс

Меньше чем за сутки снимок набрал больше 2 млн лайков и больше 30 тыс. комментариев.
Одна часть подписчиков певицы написали "Свободу Бритни!", таким образом выражая ей поддержку в попытке в судебном порядке избавиться от юридической опеки отца.
Другая часть пользователей сети, достаточно ощутимая, усомнилась, что на снимке действительно Спирс.
"Как это может быть ее спина, если на ней нет двух тату?" – интересуется channelingchanel_.
"Где татуировка на шее?" – спрашивает audraquintin.
"Мы знаем, что это не ты", – оставила комментарий k_barron1.
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В ноябре 2020 года Спирс отказалась выступать на сцене, пока не выйдет из-под юридической опеки своего отца. С тех пор певица постоянно публикует у себя в Instagram короткие ролики, на которых выполняет танцевальные па, или просто выкладывает собственные фото.
В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной. С этого же года Спирс живет под опекой своего отца Джеймса Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.
В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".
22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.
23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. В своей 24-минутной речи она заявила, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.
Артистку публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.
30 июня суд не удовлетворил иск Спирс и отказался отстранить ее отца от опекунства и контроля над ее финансами.