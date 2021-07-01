В бикини, медленно раскачивая бедрами. Бритни Спирс отреагировала на проигрыш отцу в суде

На картинке 39-летняя Спирс, уже больше 13 лет пытающаяся в судебном порядке оспорить опекунство отца над собой, написала: "Что бы ни делало твою душу счастливой, делай это". Меньше чем за сутки этот пост набрал почти 500 тыс. лайков.
Следующие два поста – это короткие ролики. В первом ролике певица появляется в трех разных мини-бикини – желтом, красном и розовом – и под расслабляющую музыку медленно раскачивает бедрами. Видео уже набрало 780 тыс. просмотров.
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На втором ролике Спирс на высоких каблуках, в коротких шортах и светлом топе очень энергично исполняет секси-танец. "Это было на днях! Мой первый танец на каблуках за долгое время… мой новый проект!" – написала исполнительница. За 10 часов ролик набрал свыше 3,3 млн просмотров.
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В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной. С этого же года Спирс живет под опекой своего отца Джеймса Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.
В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".
В начале февраля 2021 года накануне очередного судебного заседания сервис Hulu и издание The New York Times презентовали документальный фильм, снятый по материалам редакции о жизни певицы, которые были опубликованы за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.
11 февраля судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение, что компания Bessemer Trust остается в статусе опекуна Спирс вместе с ее отцом.
В марте 2021 года певица спустя полтора месяца после премьеры раскритиковала фильм Framing Britney Spears о ее жизни под опекой отца. Поклонники артистки не исключили, что текст был написан и опубликован в ее блоге кем-то другим, так как бойфренд Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари после просмотра этой картины публично назвал отца певицы "полным придурком", а ее коллеги по шоу-бизнесу высказались в ее поддержку.
22 июня The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.
23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. В своей 24-минутной речи она заявила, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.
Артистку публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.
30 июня суд не удовлетворил иск Спирс и отказался отстранить ее отца от опекунства и контроля над ее финансами.