В бикини, медленно раскачивая бедрами. Бритни Спирс отреагировала на проигрыш отцу в суде

В 2008 году певицу признали частично недееспособной. С этого же года Спирс живет под опекой своего отца Джеймса Спирса Фото: ЕРА

На картинке 39-летняя Спирс, уже больше 13 лет пытающаяся в судебном порядке оспорить опекунство отца над собой, написала: "Что бы ни делало твою душу счастливой, делай это". Меньше чем за сутки этот пост набрал почти 500 тыс. лайков.

Следующие два поста – это короткие ролики. В первом ролике певица появляется в трех разных мини-бикини – желтом, красном и розовом – и под расслабляющую музыку медленно раскачивает бедрами. Видео уже набрало 780 тыс. просмотров.

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На втором ролике Спирс на высоких каблуках, в коротких шортах и светлом топе очень энергично исполняет секси-танец. "Это было на днях! Мой первый танец на каблуках за долгое время… мой новый проект!" – написала исполнительница. За 10 часов ролик набрал свыше 3,3 млн просмотров.