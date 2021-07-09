Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2021
 
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"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс

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"Рабство было отменено давным-давно!" заявила 62-летняя Мадонна
"Рабство было отменено давным-давно!" – заявила 62-летняя Мадонна
Фото: madonna / Instagram

Американская певица Мадонна публично подержала свою коллегу Бритни Спирс в ее попытках в судебном порядке избавиться от многолетней финансовой и юридической опеки отца. 62-летняя исполнительница разместила у себя в Instagram-сторис призыв "отменить рабство" для Спирс.

"Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено давным-давно! Смерть жадному патриархату, который веками поступал так с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" – написала Мадонна в поддержку 39-летней Спирс.

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Скриншот: madonna / Instagram

Контекст:

В ноябре 2020 года Спирс отказалась выступать на сцене, пока не выйдет из-под юридической опеки своего отца. С тех пор певица постоянно публикует у себя в Instagram короткие ролики, на которых выполняет танцевальные па, или просто выкладывает собственные фото.

В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной. С этого же года Спирс живет под опекой своего отца Джеймса Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от "людей, которые преследуют корыстные цели", а дочь охарактеризовал как человека, который "нуждается в особой защите".

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. В своей 24-минутной речи она заявила, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.

Артистку публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.

30 июня суд не удовлетворил иск Спирс и отказался отстранить ее отца от опекунства и контроля над ее финансами.

Теги: Мадонна, Бритни Спирс
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