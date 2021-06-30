"Глупые рожи". Спирс с матами отчитала репортеров, снимающих ее на отдыхе

Спирс: Ведь они не только фотографируют меня, они искажают мое тело Фото: britneyspears / Instagram

Певица отметила, что тайно отдыхала на Мауи (Гавайи), но после того, как фотографы обнародовали ее снимки, она больше не может спокойно передвигаться.

"Довольно сложно куда-либо пойти, потому что эти глупые рожи постоянно появляются, чтобы сфотографировать меня. Но ведь они не только фотографируют меня, они искажают мое тело. Я знаю, что мое тело несовершенно, но я определенно не выгляжу так, как они меня изображают. Это грубо и подло, так что fuck you", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)