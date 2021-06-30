"Глупые рожи". Спирс с матами отчитала репортеров, снимающих ее на отдыхе

Певица отметила, что тайно отдыхала на Мауи (Гавайи), но после того, как фотографы обнародовали ее снимки, она больше не может спокойно передвигаться.
"Довольно сложно куда-либо пойти, потому что эти глупые рожи постоянно появляются, чтобы сфотографировать меня. Но ведь они не только фотографируют меня, они искажают мое тело. Я знаю, что мое тело несовершенно, но я определенно не выгляжу так, как они меня изображают. Это грубо и подло, так что fuck you", – написала артистка.
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С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.
22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.
23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием.