"Наша девочка", "Так хорошо выглядит". Бойфренд Спирс показал тренировку певицы

Ашагари позирует в кадре на переднем плане, демонстрируя бицепс, а Спирс в это время двигается на беговой дорожке. В момент съемки певица также согнула в локте руку, копируя бойфренда.

"Бритни так хорошо выглядит! Спасибо за ее безопасность, Сэм", – отреагировали фолловеры.

"Наша девочка. Самая сильная принцесса", – прокомментировали ролик поклонники артистки.

Контекст:

О романе Спирс и Ашгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Ашгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Журнал Men's Health писал, что избранник певицы родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

У певицы от предыдущих отношений с американским хореографом Кевином Федерлайном есть двое детей – Шон (2005) и Джейден (2006). Супруги развелись летом 2007 года. 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

В 2008 году опекуном певицы был назначен ее отец Джейми Спирс. В августе 2020 года артистка обратилась в суд с иском, в котором потребовала лишить отца статуса опекуна, но получила отказ.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Певицу публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.