Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну

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Спирс с 2008 года находится под опекой отца
Спирс с 2008 года находится под опекой отца
Фото: britneyspears / Instagram

Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт 19 июля, общаясь с журналистами, заявил, что намерен все сделать "быстро и агрессивно", чтобы отстранить отца артистки от опекунства. Запись выступления адвоката опубликована в Twitter на странице Гретель Чыонг, которая занимается проведением кампаний в поддержку правосудия.

"Я еще раз хочу поблагодарить Бритни Спирс за ее смелость и силу. Я также хочу поблагодарить судью [Бренду] Пенни за ее любезность назначить меня адвокатом в этом деле. И я также хочу поблагодарить поклонников и сторонников Бритни Спирс. Наконец, последнее, что я скажу по этому поводу: моя компания и я агрессивно и быстро подаем ходатайство об отстранении Джейми Спирса, если он не уйдет в отставку первым", – отметил адвокат певицы.

Контекст:

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Также она в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июня стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.

18 июля бывший охранник певицы, работавший с ней в 2010 году, сообщил, что Джейми Спирс заставлял дочь употреблять "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов".

Теги: скандал, Бритни Спирс, адвокат, певица
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