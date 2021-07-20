Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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Экс-охранник Спирс обнародовал шокирующие подробности ее жизни под опекой отца

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С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса
С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса
Фото: britneyspears / Instagram

Бывший телохранитель американской певицы Бритни Спирс, 40-летний Фернандо Флорес, 18 июля в эксклюзивном комментарии изданию The Sun обнародовал подробности жизни артистки под опекой своего отца Джейми Спирса.

По словам Флореса, в 2010 году он восемь месяцев проработал охранником певицы, и все это время каждую пятницу к ней в дом приходила женщина с медицинскими препаратами, которые отпускаются только по рецепту.

Охранник заявил, что это был "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов". Он отметил, что уведомил об этом певицу и признался, что после их приема у Спирс начинались галлюцинации – она начинала говорить "что-то о параллельных мирах".

Бывший охранник Спирс подчеркнул, что ее отец звонил ему несколько раз в день, чтобы контролировать происходившее.

Флорес рассказал, что артистка "целыми днями смотрела телевизор, занималась спортом", а если ей чего-то хотелось, то она должна была спрашивать разрешения у отца.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом  2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Также она в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

18 июля певица заявила, что не будет давать концертов до тех пор, пока ее опекуном остается отец.

Теги: скандал, Бритни Спирс, певица
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