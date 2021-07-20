Экс-охранник Спирс обнародовал шокирующие подробности ее жизни под опекой отца

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса Фото: britneyspears / Instagram

По словам Флореса, в 2010 году он восемь месяцев проработал охранником певицы, и все это время каждую пятницу к ней в дом приходила женщина с медицинскими препаратами, которые отпускаются только по рецепту.

Охранник заявил, что это был "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов". Он отметил, что уведомил об этом певицу и признался, что после их приема у Спирс начинались галлюцинации – она начинала говорить "что-то о параллельных мирах".

Бывший охранник Спирс подчеркнул, что ее отец звонил ему несколько раз в день, чтобы контролировать происходившее.

Флорес рассказал, что артистка "целыми днями смотрела телевизор, занималась спортом", а если ей чего-то хотелось, то она должна была спрашивать разрешения у отца.