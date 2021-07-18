Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров

Спирс: Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах пока мой отец решает, что мне носить, говорить, делать или думать Фото: britneyspears / Instagram

"Для тех из вас, кто решает критиковать мои танцевальные видео... Слушайте, я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время пока мой отец решает, что мне носить, говорить, делать или думать. Я делала это последние 13 лет... Я бы предпочел поделиться видео из моей гостиной, а не со сцены в Вегасе, где некоторые люди зашли так далеко, что не могли даже пожать мне руку. Поэтому я подсела на травку", – пишет артистка.

Кроме того, выразила исполнительница и недовольство тем, что на музыкальной церемонии ее сестра Джейми вместо нее получила награду и исполняла ее песни.

"И нет, я не собираюсь наносить тяжелый макияж и пытаться снова пробовать себя на сцене, и я не смогу еще долго заниматься ремиксами на мои песни и уговаривать включить мою новую музыку в шоу для моих фанатов. Поэтому я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами!" – отметила Бритни.

Всех тех, кто пытается препятствовать ее желаниям, Спирс послала в очень грубой форме.

"Для тех женщин, которые говорят, что все это очень странно, у меня все еще есть надежда на сказку! Идите на х...й. Как я уже сказала, надежда это все, что у меня есть сейчас. Вам повезло, что я хотя бы что-то публикую. Если вам не нравится то, что я публикую, отписывайтесь. Люди пытаются убить надежду, потому что надежда – одна из наиболее уязвимых и хрупких вещей. Пойду сейчас почитаю, твою мать, сказку. P.S.: Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не по вашим стандартам – идите прочитайте гребаную книгу!" – посоветовала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)