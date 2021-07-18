Бритни Спирс отказалась выступать из-за опекунства отца и послала на х...й хейтеров

"Для тех из вас, кто решает критиковать мои танцевальные видео... Слушайте, я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время пока мой отец решает, что мне носить, говорить, делать или думать. Я делала это последние 13 лет... Я бы предпочел поделиться видео из моей гостиной, а не со сцены в Вегасе, где некоторые люди зашли так далеко, что не могли даже пожать мне руку. Поэтому я подсела на травку", – пишет артистка.
Кроме того, выразила исполнительница и недовольство тем, что на музыкальной церемонии ее сестра Джейми вместо нее получила награду и исполняла ее песни.
"И нет, я не собираюсь наносить тяжелый макияж и пытаться снова пробовать себя на сцене, и я не смогу еще долго заниматься ремиксами на мои песни и уговаривать включить мою новую музыку в шоу для моих фанатов. Поэтому я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами!" – отметила Бритни.
Всех тех, кто пытается препятствовать ее желаниям, Спирс послала в очень грубой форме.
"Для тех женщин, которые говорят, что все это очень странно, у меня все еще есть надежда на сказку! Идите на х...й. Как я уже сказала, надежда это все, что у меня есть сейчас. Вам повезло, что я хотя бы что-то публикую. Если вам не нравится то, что я публикую, отписывайтесь. Люди пытаются убить надежду, потому что надежда – одна из наиболее уязвимых и хрупких вещей. Пойду сейчас почитаю, твою мать, сказку. P.S.: Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не по вашим стандартам – идите прочитайте гребаную книгу!" – посоветовала она.
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Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.
В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.
22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.
23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.