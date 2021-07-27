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27 июля, 2021
 
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Новый адвокат Спирс потребовал отстранить ее отца от опеки, а контроль над финансами передать аудитору

На 13 декабря запланировано решение суда, на котором отца Бритни Спирс могут лишить права опеки над дочерью
На 13 декабря запланировано решение суда, на котором отца Бритни Спирс могут лишить права опеки над дочерью
Фото: britneyspears / Instagram

Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт обратился в суд с ходатайством, в котором попросил передать контроль над ее финансами профессиональному аудитору Джейсону Рубину. Об этом 26 июля со ссылкой на судебные документы сообщил американский телеканал Fox News.

Адвокат певицы также попросил суд отстранить ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью, поскольку это вредит ее благополучию.

Розенгарт подчеркнул, что Рубин, имеющий опыт передачи обязательств по опекунству, должен получить доступ ко всем финансовым документам и отчетности.

Заседание суда по делу о передаче опекунства состоится в Лос-Анджелесе 13 декабря.

Издание The New York Times отмечает, что состояние Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

19 июля Розенгарт заявил, что намерен действовать в деле о лишении Джеймса Спирса права опеки над дочерью "быстро и агрессивно".

Теги: скандал, Бритни Спирс, адвокат, певица
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