Новый адвокат Спирс потребовал отстранить ее отца от опеки, а контроль над финансами передать аудитору

На 13 декабря запланировано решение суда, на котором отца Бритни Спирс могут лишить права опеки над дочерью Фото: britneyspears / Instagram

Адвокат певицы также попросил суд отстранить ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью, поскольку это вредит ее благополучию.

Розенгарт подчеркнул, что Рубин, имеющий опыт передачи обязательств по опекунству, должен получить доступ ко всем финансовым документам и отчетности.

Заседание суда по делу о передаче опекунства состоится в Лос-Анджелесе 13 декабря.

Издание The New York Times отмечает, что состояние Бритни Спирс оценивается примерно в $60 млн.