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24 июля, 2021
 
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"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков

39-летняя Спирс регулярно постит в соцсетях свои откровенные снимки
39-летняя Спирс регулярно постит в соцсетях свои откровенные снимки
Фото: britneyspears / Instagram

Несколько часов назад американская певица Бритни Спирс выложила в Instagram свой снимок, на котором запечатлена на фоне природы в коротких шортах и полностью обнаженной грудью. Соски 39-летняя артистка прикрыла руками, на которых виден неаккуратный, частично облупившийся маникюр.

Снимок Спирс никак не подписала. За несколько часов он собрал свыше 2,1 млн лайков.

"Это горячо!" – прокомментировала пост Спирс американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон.

"У-у-упс, она вновь это сделала", – процитировал популярную песню в исполнении Спирс шоумен Колин Клауд.

"Бритни только что освободилась", – обыграл bottlerocket13 лозунг, под которым в США проходит общественная кампания в поддержку Спирс в ее судебном тяжбе с отцом в попытке избавиться от его юридического и финансового контроля.

"Легенда", – написала biancataylorm.

Контекст:

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Также она в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июня стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом.

18 июля бывший охранник певицы, работавший с ней в 2010 году, сообщил, что Джейми Спирс заставлял дочь употреблять "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов".

Теги: Бритни Спирс
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