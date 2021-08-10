"Это говорит о том, что вас держали в плену. О боже". Спирс, чье состояние оценивается в $60 млн, впервые в жизни получила собственный iPad

Спирс: Я чувствую, что моя жизнь меняется Фото: britneyspears / Instagram

"Друзья, у меня грандиозные новости. Я получила свой первый iPad. Я так рада! У моих детей был iPad, но свой я получила только сейчас. У меня всегда был маленький телефон, но теперь у меня есть iPad, и я чувствую, что моя жизнь меняется. Я так взволнована", – похвасталась приобретением певица.

"Она работала всю жизнь, чтобы только сегодня получить свой iPad", – отреагировали фолловеры.

"Дорогая, ты заслужила это и многое другое", – прокомментировала публикацию певицы американская актриса Шэрон Стоун.

"Это говорит о том, что вас буквально держали в плену. О боже", – написали в комментариях поклонники певицы.