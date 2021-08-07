Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Фото: EPA

Согласно судебным документам, Спирс заявил, что 9 июля ему позвонила Джоди Монтгомери, которая отвечает за личные и медицинские вопросы певицы, и умоляла о помощи в связи с "недавним поведением" Бритни и ее психическим здоровьем.

Монтгомери якобы выразил обеспокоенность по поводу того, что поп-звезда не принимала лекарства должным образом, и упомянула о возможности применения к ней задержания для психиатрической экспертизы. Эта мера применяется в Калифорнии, если человек представляет опасность для себя или окружающих.

Спирс утверждает, что позже Монтгомери передумала и заявила, что в задержании для психиатрической экспертизы нет необходимости.