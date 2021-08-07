Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2021
 
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Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми
С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми
Фото: EPA

Отец Бритни Спирс – Джейми Спирс заявил 6 августа, что недавно обсуждал возможность ее повторного помещения в психиатрическую больницу. Об этом написало издание Page Six.

Согласно судебным документам, Спирс заявил, что 9 июля ему позвонила Джоди Монтгомери, которая отвечает за личные и медицинские вопросы певицы, и умоляла о помощи в связи с "недавним поведением" Бритни и ее психическим здоровьем.

Монтгомери якобы выразил обеспокоенность по поводу того, что поп-звезда не принимала лекарства должным образом, и упомянула о возможности применения к ней задержания для психиатрической экспертизыЭта мера применяется в Калифорнии, если человек представляет опасность для себя или окружающих.

Спирс утверждает, что позже Монтгомери передумала и заявила, что в задержании для психиатрической экспертизы нет необходимости.

Контекст:

Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом …Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родилось два сына: Шон (2005) и Джейден (2006). 

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

15 июня судья Бренда Пенни разрешила Бритни Спирс сменить адвоката – с 2008 года ее интересы в суде представлял назначенный судом Сэмюэл Ингем. Новый адвокат Мэтью Розенгарт в прошлом был федеральным прокурором. Начав адвокатскую деятельность, он сотрудничал с американскими режиссерами Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. 

19 июля Розенгарт заявил, что намерен действовать в деле о лишении Джеймса Спирса права опеки над дочерью "быстро и агрессивно".

Теги: США, Бритни Спирс, психиатрия, Джейми Линн Спирс
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