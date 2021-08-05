"Слава, вы беременны?", "Нет смысла отрицать". В сети считают, что Каминская в положении

"В моменте... Не в цементе – уже хорошо", – написала она.

На фото исполнительница и ее дети запечатлены за столом в ресторане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Слава, вы беременны?" – спросила подписчица kalashnykqwert1.

"Нет. Я жирная", – отреагировала певица.

"Ну, да, тут уже точно. Нет смысла отрицать", – ответила подписчица anastasiamys на вопрос о беременности.