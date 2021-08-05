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05 августа, 2021
 
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"Слава, вы беременны?", "Нет смысла отрицать". В сети считают, что Каминская в положении

Каминская: В моменте...
Каминская: В моменте... 
Фото: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", 37-летняя Слава Каминская 4 августа в Instagram опубликовала совместные снимки со своими детьми Лаурой и Леонардом.

"В моменте... Не в цементе – уже хорошо", – написала она.

На фото исполнительница и ее дети запечатлены за столом в ресторане.

"Слава, вы беременны?" – спросила подписчица kalashnykqwert1.

"Нет. Я жирная", – отреагировала певица.

"Ну, да, тут уже точно. Нет смысла отрицать", – ответила подписчица anastasiamys на вопрос о беременности.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню "Мы не ангелы" 21 мая.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

Теги: дети, неАнгелы, беременность, Слава Каминская, певица
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