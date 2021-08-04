"Бюст шикарный", "Бесподобные". Джанабаева, недавно родившая третьего ребенка, показала грудь

"История одного свидания", – написала она.

По сюжету, Джанабаева и Меладзе собираются на свидание: прихорашиваются, надевают вечерние наряды. Когда они садятся за стол, чтобы выпить игристого вина, их романтический настрой прерывается детским плачем.

Для ролика Джанабаева выбрала вишневое платье с огромным декольте и засветила грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Какой у вас бюст шикарный. Родители, вы не расслабляйтесь", – прокомментировала подписчица nadezdasukh.

"Бесподобные", – написала olyarizhix.