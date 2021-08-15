"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом

"Я во Львове, а фото одесские. Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу как курортный город, кстати. Назад, в прошлое. Не совсем пошлое. Фото by Эдгар Каминский", – подписала она снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Эти снимки спровоцировали новую волну комментариев на тему воссоединения пары.

"Такие фото может делать только тот, кто не может вас забыть", – написала aoi2505.

"Пара вы с Эдгаром от Бога. Жаль, что развелись... Может быть, и сойдетесь снова", – прокомментировал denisdenis4584.