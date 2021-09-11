"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности

Каминская с 2021 года выступает как сольная артистка Фото: babaslavka / Instagram

На снимке Каминская предстала с рыжими волосами, тонкими бровями и сильно подведенными глазами. Одетая она в рубашку и дырявые джинсы.

"Угадайте год (по бровям)", – предложила она подписчикам.

Фанаты в комментариях стали гадать, когда же сделан снимок.

"Год – п...здец", – прокомментировал dmnt_evivn.

"Не знаю год, но точно до того, как появились деньги", – написала yulya_solnce__.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)