Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2021
 
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"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности

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Каминская с 2021 года выступает как сольная артистка
Каминская с 2021 года выступает как сольная артистка
Фото: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 10 сентября опубликовала в Instagram архивное фото из своей юности.

На снимке Каминская предстала с рыжими волосами, тонкими бровями и сильно подведенными глазами. Одетая она в рубашку и дырявые джинсы.

"Угадайте год (по бровям)", – предложила она подписчикам.

Фанаты в комментариях стали гадать, когда же сделан снимок.

"Год – п...здец", – прокомментировал dmnt_evivn.

"Не знаю год, но точно до того, как появились деньги", – написала yulya_solnce__.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Теги: неАнгелы, Слава Каминская, певица
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