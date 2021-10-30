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В аэропорту Борисполь за день COVID-сертификаты с возможными признаками подделки обнаружили у 10 человек

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Правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-сертификатов
Правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-сертификатов
Фото: МВС України / Facebook

В аэропорту Борисполь за 29 октября полицейские обнаружили у 10 человек COVID-сертификаты, которые могут содержать признаки подделки. Об этом сообщила в Facebook полиция Киевской области.

Все эти люди прилетели в Украину из других государств, отметили правоохранители. Открыты уголовные производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по указанной статье – ограничение свободы на срок до двух лет.

Как уточнили в Нацполиции, по каждому из фактов будет проведена отдельная проверка.

25 октября в Борисполе у восьми человек обнаружили документы о вакцинации, похожие на подделки. На минувшей неделе украинские правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов.

Контекст:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 30 октября хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн украинцев, две – 7,4 млн.

Теги: Борисполь, аэропорт, вакцинация, уголовный кодекс, Минздрав, Нацполиция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, COVID-сертификат
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