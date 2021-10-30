В аэропорту Борисполь за день COVID-сертификаты с возможными признаками подделки обнаружили у 10 человек

Все эти люди прилетели в Украину из других государств, отметили правоохранители. Открыты уголовные производства по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по указанной статье – ограничение свободы на срок до двух лет.

Как уточнили в Нацполиции, по каждому из фактов будет проведена отдельная проверка.

25 октября в Борисполе у восьми человек обнаружили документы о вакцинации, похожие на подделки. На минувшей неделе украинские правоохранители открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов.