После недели неудобств депутаты пойдут на прививку – нардеп Кравчук о вакцинации в Раде

Кравчук: К помещениям Рады будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. Я считаю, что это будет стимулом вакцинироваться Фото: sluga-narodu.com

Об этом нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала в эфире канала "Дом" 29 октября.

"Это касается помещений Рады и комитетов – всего, где работают аппараты и народные депутаты. Будет доступ только для тех, у кого есть COVID-сертификат или свежий ПЦР-тест, тест на антиген. То есть будут такие же требования, как сейчас действуют при посадке в самолет или на поезд. [...] Депутаты, наверное, могут себе позволить ходить делать тесты. Но я считаю, что в конце концов после недели таких неудобств все-таки пойдут на прививку, это будет стимулом вакцинироваться", – сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что речь идет не только обо всех, кто приходит в Раду, – о нардепах, о сотрудниках и гостях. Нардеп не исключила, что перед входом в парламент "будет какая-то палатка с экспресс-тестированием".