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Киевский метрополитен предупредил пассажиров о штрафах: за отсутствие COVID-сертификата или теста – от 17 тыс. грн

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Наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов у пассажиров будут проверять специальные группы правоохранителей
Наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов у пассажиров будут проверять специальные группы правоохранителей
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

С 1 ноября пассажиры метро в Киеве могут быть оштрафованы по меньшей мере на 17 тыс. грн в случае отсутствия у них COVID-сертификата или отрицательного теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook 29 октября.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии COVID-сертификата или ПЦР- или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении", – отмечается в сообщении.

На коммунальном предприятии сослались на постановление Кабинета Министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3038375799743148

C 1 ноября Киев переходит в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение 28 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, его размер определит суд.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончались более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта".

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.

По индикаторным показателям Минздрава, Киев относится к "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В столице с начала эпидемии подтвердили 257,4 тыс. случаев заболевания, умерло 6076 человек.

Теги: Киев, транспорт, Украина, метро, штраф, карантин, правоохранители, общественный транспорт, ограничения, нарушители, суд, пассажиры, здравоохранение, Кабмин, пандемия, коронавирус, метрополитен, COVID-сертификат
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