Киевский метрополитен предупредил пассажиров о штрафах: за отсутствие COVID-сертификата или теста – от 17 тыс. грн

Наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов у пассажиров будут проверять специальные группы правоохранителей Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии COVID-сертификата или ПЦР- или антиген теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении", – отмечается в сообщении.

На коммунальном предприятии сослались на постановление Кабинета Министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года.

C 1 ноября Киев переходит в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение 28 октября приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн, его размер определит суд.