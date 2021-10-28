В Киеве с 1 ноября усиливают карантинные ограничения – Кличко

"Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, Центры предоставления административных услуг, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда. А также – проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры", – говорится в сообщении.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Также изменятся правила работы общественного транспорта.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей", – сказал он.

Кличко призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", – сказал мэр.