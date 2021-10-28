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В Киеве с 1 ноября усиливают карантинные ограничения – Кличко

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В Киеве усилят карантин
В Киеве усилят карантин
Фото: EPA

Власти Киева усиливают карантин в городе с 1 ноября. Об этом 28 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, Центры предоставления административных услуг, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда. А также – проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры", – говорится в сообщении.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Также изменятся правила работы общественного транспорта.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей", – сказал он.

Кличко призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", – сказал мэр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,9 млн случаев COVID-19, умерло 66,2 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта"

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября),  Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут "красными" с 30 октября.  

По индикаторным показателями Минздрава, Киев относится к "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В столице с начала эпидемии подтвердиили 255,8 тыс. случаев заболевания, умерло 6030 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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