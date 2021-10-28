Ляшко: Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по всем показателям

Ляшко: Чтобы спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные меры Фото: kmu.gov.ua

"В настоящее время Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому показателю – по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов", – сказал Ляшко.

По его словам, заболеваемость сейчас растет во всех 15 странах Европы с населением больше 10 млн человек.

"Чтобы уменьшить нагрузку на нашу медицинскую систему и спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные меры. Сейчас восемь регионов страны находятся на красном уровне эпидемической опасности – Ровенская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. С 30 октября красный уровень будет установлен на территории еще семи областей", – сказал министр.

Он заявил, что основные причины ситуации – легкомысленное отношение людей к вакцинации и пренебрежение противоэпидемическими правилами.